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مثير بالفيديو.. رونار يحرج الجماهير الجزائرية أمام الإعلام الفرنسي

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 13:23 مثير بالفيديو.. رونار يحرج الجماهير الجزائرية أمام الإعلام الفرنسي | سبور
مثير بالفيديو.. رونار يحرج الجماهير الجزائرية أمام الإعلام الفرنسي
أحرج هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الجماهير الجزائرية التي ترغب في إشرافه على الإدارة التقنية لمنتخب بلادهم خلال حلوله ضيفا رفقة يونس بلهندة على قناة فرنسية.

" شوف سبور "

أحرج هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الجماهير الجزائرية التي ترغب في إشرافه على الإدارة التقنية لمنتخب بلادهم خلال حلوله ضيفا رفقة يونس بلهندة على قناة فرنسية.

وحل رونار ضيفا بأحد البرامج الرياضية، أكد أنه لايفكر في تدريب منتخب الجزائر ردا على سؤال أحد الصحافيين الحاضرين،قائلا : "أنا سعيد حاليا في المغرب ولا أفكر في هذا الأمر حاليا".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي ضمن مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 على حساب الكوت ديفوار بعد فوزه بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

‫شوف تيفي

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