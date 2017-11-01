 عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة الحريري وتشدد على الاستقرار بالمنطقة | دولي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة ''الحريري'' وتشدد على الاستقرار بالمنطقة

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة | مجتمع

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟ | مجتمع

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟

شوف حب الوطن - الفرق بين حكيم زياش و منير الحدادي عندما طرح عليه سؤال عن حمل قميص المنتخب الوطني المغربي | بووز

شوف حب الوطن - الفرق بين حكيم زياش و منير الحدادي عندما طرح عليه سؤال عن حمل قميص المنتخب الوطني

وزارة الثقافة تدعم خمس دور للنشر للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالكويت | ثقافة و فنون

وزارة الثقافة تدعم خمس دور للنشر للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالكويت

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 13:16 عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع
عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس
قرر حسن العجمي القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين في ملف جريمة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس إلى غاية 4 دجنبر المقبل.

"شوف تيفي"

قرر حسن العجمي القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين في ملف جريمة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس إلى غاية 4 دجنبر المقبل.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن قرار التأجيل، جاء من أجل إعداد الملف الخاص بالقضية وللنظر في الملتمسات المقدمة من طرف هيئة الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم، عرفت حضور جميع المتابعين، وقد شهدت أطوارا مثيرة، من بينهما تشبث مشتري بالبراءة، ومطالبة هيئة الدفاع للمحكمة بالاستماع علنا إلى المكالمة الهاتفية التي تدين مشتري وزوجة الضحية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هشام مشتري الملف القضية المكالمة الهاتفية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة | مجتمع

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟ | مجتمع

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري | خارج البلاطو

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري

حصري و بالفيديو.. هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو.. هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين

أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني | خارج البلاطو

أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني

﻿

آخر المستجدات

عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة الحريري وتشدد على الاستقرار بالمنطقة | دولي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة ''الحريري'' وتشدد على الاستقرار بالمنطقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.