عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس ﻿

قرر حسن العجمي القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين في ملف جريمة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس إلى غاية 4 دجنبر المقبل.

"شوف تيفي"

قرر حسن العجمي القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين في ملف جريمة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس إلى غاية 4 دجنبر المقبل.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن قرار التأجيل، جاء من أجل إعداد الملف الخاص بالقضية وللنظر في الملتمسات المقدمة من طرف هيئة الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم، عرفت حضور جميع المتابعين، وقد شهدت أطوارا مثيرة، من بينهما تشبث مشتري بالبراءة، ومطالبة هيئة الدفاع للمحكمة بالاستماع علنا إلى المكالمة الهاتفية التي تدين مشتري وزوجة الضحية.





