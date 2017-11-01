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عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 13:04 عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة | مجتمع
عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة
في تطورات جديدة حول فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 15 سيدة يوم أمس الأحد، نفت السلطات الصحية بجهة مراكش-آسفي،أن يكون سبب الوفاة ناتج عن تسرب دخان أسود.


شــــوف تيفي:

 

في تطورات جديدة حول فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 15 سيدة يوم أمس الأحد، نفت السلطات الصحية بجهة مراكش-آسفي،أن يكون سبب الوفاة ناتج عن تسرب دخان أسود.

و أكدت السلطات الطبية،حسب ما توصلت له "شوف تيفي" يومه الإثنين، أنه وبعد الاستماع والفحص السريري والكشوفات المخبرية والأشعة التي أجريت لجميع الضحايا، تبين وبشكل واضح أنه لم يتم تسجيل أية إصابة بسبب وجود دخان أو غاز في تلك اللحظات خلافا لما ورد ببعض المنابر الإعلامية.

و كشف ذات المصدر،أن عملية التكفل بالمصابين تمر في أجواء من المسؤولية وتنسيق تام ما بين مختلف مستويات العلاج بوزارة الصحة.
  

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وفاة 15 شخصا

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