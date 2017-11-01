وزارة الثقافة تدعم خمس دور للنشر للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالكويت ﻿

أكدت وزارة الثقافة والاتصال أنها كانت ممثلة خلال اجتماع لجنة مديري معارض الكتاب العربية واتحاد الناشرين العرب المنعقد يومي 16 و17 نونبر الجاري بالكويت، وذلك بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون

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أكدت وزارة الثقافة والاتصال أنها كانت ممثلة خلال اجتماع لجنة مديري معارض الكتاب العربية واتحاد الناشرين العرب المنعقد يومي 16 و17 نونبر الجاري بالكويت، وذلك بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة معرض الكويت الدولي للكتاب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر تداول أخبار تشير إلى غياب المغرب عن هذا اللقاء السنوي، أنها كانت ممثلة من خلال مدير الكتاب ومندوب المعرض للنشر والكتاب بالدار البيضاء، نظرا لأهمية هذا اللقاء الذي يسعى إلى تبادل التجارب بين معارض الكتاب العربية وتدبير الصعوبات التي تواجه صناعة النشر في الوطن العربي

وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد شاركت، في اللقاء التأسيسي لهذه اللجنة خلال الاجتماع السابق المنعقد قبل سنة بالإسكندرية، كما توصلت الوزارة بدعوة للمشاركة في الاجتماع الثالث الذي سينعقد بأبو ظبي سنة 2018.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها كانت قد دعمت خمس دور نشر مغربية للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالكويت، المنعقد ما بين 15 و25 نونبر الجاري، ويتعلق الأمر بأفريقيا الشرق والمركز الثقافي العربي ودار الأمان وتوبقال وينبع الكتاب.