سكوب.. ها شحال عطا بودريقة للاعبي الرجاء قبل خوض مباراة نهائي كأس العرش ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، كان أول المحفزين على تحقيق لقب كأس العرش على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد تخصيص منحة مالية تقدر بـ 5000 درهم لـ 30 لاعب.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، أن محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، كان أول المحفزين على تحقيق لقب كأس العرش على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد تخصيص منحة مالية تقدر بـ 5000 درهم لـ 30 لاعب.

وأوضح ذات المصدر، أن عصام الراقي عميد النسور، هو من تكلف بتسليم اللاعبيين منحة تحفيزية بمقر إقامة القلعة الخضراء بمجموع 150000 درهم.

وأكد ذات المصدر أن اللاعبين توصلوا بالمنحة يوم الجمعة الماضي قبل خوض المباراة بـ 24 ساعة، مشيرة أن اللاعبين عبروا عن سعادتهم ووعدوا الرئيس السابق ببلوغ النهائي وتحقيق فوز مهم على الدفاع الجديدي إلا أن المباراة انتهت عن طريق ضربات الترجيح.





