حصري.. مصدر مسؤول داخل الجامعة يكشف لـ ''شوف سبور'' تفاصيل تجديدعقد رونار ﻿

كشف مصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن عقد هيرفي رونار تم تجديده مباشرة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2017، بعد المرور إلى دور ربع النهائي أمام المنتخب المصري، مؤكدا

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي





كشف مصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن عقد هيرفي رونار تم تجديده مباشرة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2017، بعد المرور إلى دور ربع النهائي أمام المنتخب المصري، مؤكدا أن العقد يمتد إلى غاية سنة 2022.



وأوضح ذات المصدر، أن الجديد في عقد الناخب الوطني رونار بعد تحقيق التأهل إلى كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه في روسيا هو إضافة 20 مليون سنتيم على الراتب الشهري لرونار ليصل إلى 80 مليون سنتيم.





تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيتعرف على منافسيه في الدور الأول من نهائيات كأس العالم يوم 1 من شهر دجنبر المقبل.





