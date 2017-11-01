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بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 12:10 عاجل.. تطور مثير في محاكمة المتابعين في ملف البرلماني المقتول مرداس | مجتمع
عاجل.. تطور مثير في محاكمة المتابعين في ملف البرلماني المقتول مرداس
أكد موفد ''شوف تيفي'' من محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة على خلفية جريمة البرلماني المقتول مرداس، طالبت خلال جلسة يومه الإثنين، بإفراغ مكالمات هاتفية وعرضها أمام

"شوف تيفي"

 

أكد موفد "شوف تيفي" من محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة على خلفية جريمة البرلماني المقتول مرداس، طالبت خلال جلسة يومه الإثنين، بإفراغ مكالمات هاتفية وعرضها أمام المحكمة.

وأوضح الموفد بأن هيئة الدفاع، طعنت في محاضر الضابطة القضائية، وأكدت على أن الملف تم تضخيمه وذلك بخلق سيناريو خلال إعادة تمثيل الجريمة قبل إصدار الحكم النهائي، موضحة بأن اعتقال المشتري تم بدون حجة ولا اثبات باستثناء المكالمة الهاتفية التي اعتمدها قاضي التحقيق سابقا والتي لم تعرض أمام الهيئة بشكل علني.

وأوضح الموفد بأن نائب الوكيل العام، اعتبر هذا الطعن متأخرا، وكان بالإمكان طرحه خلال المراحل الأولى من التحقيق في الملف.

 

‫شوف تيفي

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