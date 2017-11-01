مُثيــــر: 2018.. سنة الزلزال ﻿

أفادت دراسة قام بها عالمان أمريكيان من جامعة كولورادو ومونتانا أن العالم قد يشهد ارتفاعا في عدد الزلازل الكبرى مع حلول 2018.

شــــوف تيفي:وكالات

أفادت دراسة قام بها عالمان أمريكيان من جامعة كولورادو ومونتانا أن العالم قد يشهد ارتفاعا في عدد الزلازل الكبرى مع حلول 2018.

وأوضح العالمان، روجر بيلهام من جامعة كولورادو وريبيكا بينديك من جامعة مونتانا، اللذان قدما بحثهما في المؤتمر السنوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية مؤخرا، إن ثمة علاقة واضحة بين سرعة دوران الأرض والنشاط الزلزالي العالمي.



وذكرا في ملخص بحثهما ارتباط ارتفاع وتيرة وقوع الزلازل التي تصل قوتها إلى 7 درجات مع تباطؤ سرعة دوران الأرض.

وأشارا إلى أن التقلبات الطفيفة في سرعة دوران الأرض طفيفة قد تكون كافية لإطلاق كميات هائلة من الطاقة تحت الأرض والتي من شأنها التسبب في زلازل