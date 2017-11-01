البرلمانيون يفشلون في تشكيل لجنة للتحقيق ويتهمون ''الجفاف'' بمأساة الصويرة ﻿

كشف عضو بمجلس النواب ضمن الأغلبية الحكومية، بأن جميع البرلمانيين بدون استثناء تقريبا نددوا بمواقع التواصل الاجتماعي بفاجعة وفاة 15 امرأة بمدينة الصويرة بعد الازدحام الشديد للحصول على مساعدات

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كشف عضو بمجلس النواب ضمن الأغلبية الحكومية، بأن جميع البرلمانيين بدون استثناء تقريبا نددوا بمواقع التواصل الاجتماعي بفاجعة وفاة 15 امرأة بمدينة الصويرة بعد الازدحام الشديد للحصول على مساعدات غذائية.

وأوضح ذات المصدر، أن الغريب في تدوينات نواب الأمة هو تجاهلهم لتفعيل صلاحياتهم التشريعية وهي تشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في الحادثة التي أودت بحياة 15 امرأة واللواتي تركن أزيد من 44 طفلا أغلبيتهم يدرسون في المستوى الابتدائي.

وأضاف ذات المصدر، أن الغريب في خرجات بعض البرلمانيين هو تحميلهم المسؤولية لتأخر تساقط الامطار، والجفاف الذي يضرب البادية والمناطق النائية، وليس النموذج التنموي الذي تشرف عليه الحكومة برقابة ومشاركة من البرلمان بغرفتيه.