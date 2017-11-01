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عــاجل : وفاة لاعبة تنس بعد صراع طويل مع المرض

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 11:08 عــاجل : وفاة لاعبة تنس بعد صراع طويل مع المرض | سبور
عــاجل : وفاة لاعبة تنس بعد صراع طويل مع المرض
أعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الاثنين، أن لاعبة التنس التشيكية المعتزلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون 1998، توفيت عن سن ناهز 49 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

شـــوف تيفي:

أعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الاثنين، أن لاعبة التنس التشيكية المعتزلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون 1998، توفيت عن سن ناهز 49 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وأضافت الرابطة عبر موقعها الرسمي على الانترنت "بعد معركة طويلة مع السرطان، توفيت يانا في سلام وسط أفراد أسرتها في بلادها جمهورية التشيك".

وأهم ما ميز مشوار اللاعبة هو تمكنها من إحراز لقب بطولة ويمبلدون سنة 1998 من المحاولة الثالثة بعدما خسرت نهائي ويمبلدون سنة 1993 أمام اللاعبة الألمانية شتيفي غراف، كما أنها تميزت على مستوى الزوجي وتمكنت من الفوز بـ 16 لقب زوجي من البطولات الكبرى لكرة المضرب (غراند سلام).

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