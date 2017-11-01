زوجة الملاكم ربيعي تُفجرها.. كان كايعطيني 20 درهم فالسيمانة باش نمشي للحمام وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف مصدر قريب من زوجة ربيعي، اليوم الإثنين، أن المبررات التي تقدم بها محمد ربيعي لرفع دعوى طلاق الشقاق لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن إيمان وافقت برضاها أن تعيش مع زوجها رفقة عائلته بحب وافتخار،

" شوف سبور"

كشف مصدر قريب من زوجة ربيعي، اليوم الإثنين، أن المبررات التي تقدم بها محمد ربيعي لرفع دعوى طلاق الشقاق لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن إيمان وافقت برضاها أن تعيش مع زوجها رفقة عائلته بحب وافتخار، كما أنها كانت السند الأول والأخير للبطل في مسيرته الرياضية ولم تتفوه يوما بأي متطلبات مادية.

وأفاد ذات المصدر، أن مصروف زوجة ربيعي لا يتعدى 20 درهما في الأسبوع وهي متطلبات الذهاب للحمام مؤكدا أن ربيعي لم يخصص لها يوما راتبا شهريا لقضاء حاجياتها كامرأة، مؤكدا أن الربيعي كان يمنح لزوجته 20 درهما عبر والدته في كل أسبوع و 50 درهما بعد كل شهر من والده.

تجدر الإشارة إلى أن ربيعي رفع دعوى طلاق على زوجته بحجة أنها أتعبته بمتطلباتها المادية وغادرت بيت الزوجية.