عاجل.. فيديو وصور حصرية من داخل مستودع أموات مستشفى الصويرة تظهر جثث ضحايا+ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

في مشهد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، أظهرت صور ومقطع فيديو التقطت تفاصيله كاميرا قناة ''شوف تيفي'' من داخل مستودع الأموات جثث 15 امرأة اللائي سقطن بفاجعة منطقة سيدي بولعلام نواحي مدينة الصويرة.

"شوف تيفي"

في مشهد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، أظهرت صور ومقطع فيديو التقطت تفاصيله كاميرا قناة ''شوف تيفي'' من داخل مستودع الأموات جثث 15 امرأة اللائي سقطن بفاجعة منطقة سيدي بولعلام نواحي مدينة الصويرة.

وحسب موفدة ''شوف تيفي'' فإن الأجواء داخل مستودع الأموات جد صادمة، تقشعر لها الأبدان، موضحة بأن بعض أفراد من أسر الضحايا دخلوا في حالة بكاء شديد مباشرة بعد انطلاق عمليات وضع الجثث بداخل الصناديق الخشبية.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت عن فتح تحقيق إداري شامل، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الخاصة بفاجعة الصويرة والتي أسفرت عن مقتل 15 امرأة.