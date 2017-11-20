عــاجل و بالصور: هذا ما يقع في هذه الأثناء أمام مستودع الأموات بالصويرة بعد وفاة 15 شخصا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن عائلات ضحايا عملية توزيع المساعدات، تتجمهر في هذه اللحظات من يومه الإثنين، أمام مستودع الأموات بالصويرة وسط صراخ و بكاء هيستيري.

شــوف تيفي:



علمت" شوف تيفي" أن عائلات ضحايا عملية توزيع المساعدات، تتجمهر في هذه اللحظات من يومه الإثنين، أمام مستودع الأموات بالصويرة وسط صراخ و بكاء هيستيري.

وعاينت شوف تيفي" وصول العائلات التي تستعد لتشييع جثامين ذويها بحضور شخصيات كبيرة على رأسهم والي جهة مراكش آسفي.

و كانت وزارة الداخلية أعلنت،أن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

وأضاف البلاغ "كما قرر سيدنا المنصور بالله، مشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين".

وذكر المصدر ذاته بأن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.

