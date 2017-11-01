الرجاء يتصدر ترتيب الأندية في عدد الألقاب المحصل عليها وهذه هي التفاصيل ﻿

'' شوف سبور ''
تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من الحفاظ على مرتبته الأولى في التتويج بالألقاب خلال القرن الواحد و العشرين بعد فوزه بلقب كأس العرش على حساب الدفاع الحسني الجديدي بضربات الترجيح.
وبلغ عدد الألقاب المحصل عليها من طرف النسور،12 لقبا منذ انطلاق القرن الواحد و العشرين تتجلى في أربعة كؤووس لكأس العرش سنة 2002، و2005، و2012 و2017، إضافة للبطولة الوطنية 5 مرات سنة و2001، و2004، و2009، و2011 و2013، يليه كأس الكاف سنة 2003، ودوري أبطال العرب 2006 و كأس شمال إفريقيا 2015 دون احتسابه للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013.
ويحتل الجيش الملكي الرتبة الثانية خلال القرن الحالي بـ 8 ألقاب، ثم الوداد ثالثا بـ 6 ألقاب.