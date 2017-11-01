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الرجاء يتصدر ترتيب الأندية في عدد الألقاب المحصل عليها وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 09:28 الرجاء يتصدر ترتيب الأندية في عدد الألقاب المحصل عليها وهذه هي التفاصيل | سبور
الرجاء يتصدر ترتيب الأندية في عدد الألقاب المحصل عليها وهذه هي التفاصيل
تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من الحفاظ على مرتبته الأولى في التتويج بالألقاب خلال القرن الواحد و العشرين بعد فوزه بلقب كأس العرش على حساب الدفاع الحسني الجديدي بضربات الترجيح.

'' شوف سبور ''

تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من الحفاظ على مرتبته الأولى في التتويج بالألقاب خلال القرن الواحد و العشرين بعد فوزه بلقب كأس العرش على حساب الدفاع الحسني الجديدي بضربات الترجيح.

وبلغ عدد الألقاب المحصل عليها من طرف النسور،12 لقبا منذ انطلاق القرن الواحد و العشرين تتجلى في أربعة كؤووس لكأس العرش سنة 2002، و2005، و2012 و2017، إضافة للبطولة الوطنية 5 مرات سنة و2001، و2004، و2009، و2011 و2013، يليه كأس الكاف سنة 2003، ودوري أبطال العرب 2006 و كأس شمال إفريقيا 2015 دون احتسابه للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013.

ويحتل الجيش الملكي الرتبة الثانية خلال القرن الحالي بـ 8 ألقاب، ثم الوداد ثالثا بـ 6 ألقاب.

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