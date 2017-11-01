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مثير..هذا هو سعر القفة اللي ماتت بسبابها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 09:11 مثير..هذا هو سعر القفة اللي ماتت بسبابها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | حوادث و حقوق
مثير..هذا هو سعر القفة اللي ماتت بسبابها 15 امرأة بفاجعة الصويرة
في جديد فاجعة الصويرة والتي خلفت مصرع 15 امرأة خلال عملية توزيع مواد غذائية بمنطقة بولعلام، ظهرت معطيات تشير إلى أن هذه المساعدات التي يوزعها سنويا المقرئ المعروف عبد الكبير الحديدي يقدمها بفضل

''شوف تيفي''

في جديد فاجعة الصويرة والتي خلفت مصرع 15 امرأة خلال عملية توزيع مواد غذائية بمنطقة بولعلام، ظهرت معطيات تشير إلى أن هذه المساعدات التي يوزعها سنويا المقرئ المعروف عبد الكبير الحديدي يقدمها بفضل تمويلات من الخليج، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الإثنين.

وأوضحت اليومية بأن سعر القفة التي تسببت في هذه الفاجعة تبلغ 150 درهما، وقد حج الناس إلى الجماعة من مختلف المناطق المجاورة ،و من مدن مثل آسفي ومراكش، قصد الاستفادة من هذه المساعدات الغذائية.

وأكدت اليومية بأن وزارة الداخلية، أعلنت أنها فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع، كما أعلنت أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته إلى السلطات المختصة، قصد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

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المغرب شوف تيفي الصويرة الفاجعة منطقة بولعلام وزارة الداخلية

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