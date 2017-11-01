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الصحافة الإسبانية تنوه بالإنجاز الذي حققه غاريدو رفقة النسور

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 09:22 الصحافة الإسبانية تنوه بالإنجاز الذي حققه غاريدو رفقة النسور | سبور
الصحافة الإسبانية تنوه بالإنجاز الذي حققه غاريدو رفقة النسور
احتفلت الصحف الإسبانية بلقب المدرب خوان كارلوس جاريدو المشرف على الإدارة التقنية للنسور، بعد تتويجه بكأس العرش أمام الدفاع الحسني الجديدي.

'' شوف سبور''

احتفلت الصحف الإسبانية بلقب المدرب خوان كارلوس جاريدو المشرف على الإدارة التقنية للنسور، بعد تتويجه بكأس العرش أمام الدفاع الحسني الجديدي.

وذكرت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، أن ما حققه المدرب غاريدو يعتبر إنجازا كبيرا علما أنه لم يسهر على تدريب النسور سوى أربعة أشهر، منوهة بإمكانيته في تجاوز الأزمة المالية.

وأجرت صحيفة ''آس'' حوارا مع المدرب الذي اعتبر أن غياب الرجاء عن الألقاب لـ 4 سنوات كاملة يوازي غياب برشلونة و ريال مدريد عن منصات التتويج وذلك نظرا للقيمة الكبيرة لهذا النادي في المغرب.

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شوف سبور المغرب الرجاء البيضاوي احتفال الصحافة الإسبانية

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