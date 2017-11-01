 عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما | بوليتيك

عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما

مديرة المحطة الطرقية بمدينة تاوريرت تعتدي على سائق الحافلة نقل بالضرب والشتم ( بالكسان والزجاج )‎‎ | حوادث و حقوق

مديرة المحطة الطرقية بمدينة تاوريرت تعتدي على سائق الحافلة نقل بالضرب والشتم ( بالكسان والزجاج

أحوال الطقس : 20 نونبر 2017 | بووز

أحوال الطقس : 20 نونبر 2017

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 نونبر2017 | شوف تيفي | بووز

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 نونبر2017 | شوف تيفي

بالفيديو..مومو كايغني الشعبي بفاس..موهبة من نوع خاص | بووز

بالفيديو..مومو كايغني الشعبي بفاس..موهبة من نوع خاص

فيديو جد صــادم..لحظة اتشال جثة ضحايا فاجعة الصويرة و تصريحات جد مؤثرة لعائلات الضحايا | بووز

فيديو جد صــادم..لحظة اتشال جثة ضحايا فاجعة الصويرة و تصريحات جد مؤثرة لعائلات الضحايا

بالفيديو..المدرب الجزائري بنشيخة يخرج عن صمته ويكشف أسباب استقالته من تدريب فريق المغرب التطواني | بووز

بالفيديو..المدرب الجزائري بنشيخة يخرج عن صمته ويكشف أسباب استقالته من تدريب فريق المغرب التطواني

بالفيديو..لحظة توقيع المدرب فرتوت لصالح فريق المغرب التطواني..شوفو ردة فعل المدرب المستقيل بنشيخة | بووز

بالفيديو..لحظة توقيع المدرب فرتوت لصالح فريق المغرب التطواني..شوفو ردة فعل المدرب المستقيل بنشيخة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان | بووز

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان

الفرح صناعة مغربية أيضا

عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 09:16 عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما | بوليتيك
عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما
تنطلق بعد قليل من يومه الإثنين محاكمة أرملة مرداس و المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.

شـوف تيفي:

تنطلق بعد قليل من يومه الإثنين محاكمة أرملة مرداس و المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.

و كانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، قررت الأسبوع ما قبل الماضي، تأجيل النظر في قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس إلى غاية 20 نونبر المقبل.

و يعود سبب تأجيل النظر في القضية إلى غاية البث في الشهود وإعداد الدفاع، بعدما أشارت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في القضية كانوا في حالة سكر وبالتالي لا يعتد بشهادتهم.

و سيمثل بعد قليل المتهمون الأربعة، في جلسة علنية بالقاعة رقم 7.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المغرب مرداس محاكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جماعة العدل والإحسان تحاول الركوب على ظهر ضحايا وأموات الصويرة | بوليتيك

جماعة العدل والإحسان تحاول الركوب على ظهر ضحايا وأموات الصويرة

العثماني رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع | بوليتيك

''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 20 نونبر 2017 | الطقس
منذ 7 ساعات

أحوال الطقس : 20 نونبر 2017

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 نونبر2017 | شوف تيفي

بالفيديو..مومو كايغني الشعبي بفاس..موهبة من نوع خاص | خارج البلاطو

بالفيديو..مومو كايغني الشعبي بفاس..موهبة من نوع خاص

فيديو جد صــادم..لحظة اتشال جثة ضحايا فاجعة الصويرة و تصريحات جد مؤثرة لعائلات الضحايا | خارج البلاطو

فيديو جد صــادم..لحظة اتشال جثة ضحايا فاجعة الصويرة و تصريحات جد مؤثرة لعائلات الضحايا

﻿

آخر المستجدات

عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عـــــاجل:محاكمة أرملة مرداس و عشيقها هشام مشتري و شركائهما

مديرة المحطة الطرقية بمدينة تاوريرت تعتدي على سائق الحافلة نقل بالضرب والشتم ( بالكسان والزجاج )‎‎ | حوادث و حقوق

مديرة المحطة الطرقية بمدينة تاوريرت تعتدي على سائق الحافلة نقل بالضرب والشتم ( بالكسان والزجاج

أحوال الطقس : 20 نونبر 2017 | بووز

أحوال الطقس : 20 نونبر 2017

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 نونبر2017 | شوف تيفي | بووز

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 نونبر2017 | شوف تيفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.