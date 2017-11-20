بالصور النحل يتسبب في وفاة جنين ﻿

استقبلت ''إميلي مولر'' مولودها الذي انتظرته تسعة أشهر ميتا قبل موعده الطبيعي ب 6 أيام.

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استقبلت ''إميلي مولر'' مولودها الذي انتظرته تسعة أشهر ميتا قبل موعده الطبيعي ب 6 أيام.

حيث نقل موقع ''ايلسيماناريو'' أن مربية للنحل من منطقة ''أوهايو'' الأمريكية، قد وضعت قبل شهرين صورة لها وهي حامل وبطنها يغزوه النحل بصورة مخيفة، في جلسة تصوير مع نحلاتها لصالح أحد المواقع.

وأضاف نفس الموقع أنه بعد شهرين من وضع الصورة تلقت ''إميلي'' الصدمة حين زارت المستشفى لتلد طفلها ميتا.

ونعت ''مولر'' ابنها على صفحتها ب''فيسبوك حسب الموقع أعلاه حيث كتبت تدوينة عبرت فيها عن حزنها قائلة فيها'' طفلنا لن يأتي أبداً معنا إلى البيت. قوس قزح الرائع هذا الذي كنا ننتظره تحول إلى عاصفة في حياتنا''.

في حين كتبت عائلتها على صفحتها ''''انتظر الكثير من الناس وصول طفلنا الشهير الذي كان نجم صور الأمومة مع النحل''، إلا أن ابننا الغالي إميرسون جاكوب توفي في 11 نوفمبر''.

ويذكر أن سيدة أمريكية تبلغ من العمر 33 سنة كانت قد حظيت باهتمام كبير في أمريكا بعد صورها ''الغريبة'' والمخيفة مع النحل.