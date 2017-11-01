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نجم برشلونة متهم بالفساد ورجل أعمال أرجنتيني يكشف المستور

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 02:14 نجم برشلونة متهم بالفساد ورجل أعمال أرجنتيني يكشف المستور | سبور
نجم برشلونة متهم بالفساد ورجل أعمال أرجنتيني يكشف المستور
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني متهم بحصوله على مبالغ مالية بهدف المشاركة في مباريات ودية رفقة منتخب بلاده .

'' شوف سبور ''

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني متهم بحصوله على مبالغ مالية بهدف المشاركة في مباريات ودية رفقة منتخب بلاده .

وكشفت صحیفة ''غلوبو سبورت'' البرازیلیة أن ألیخاندرو بورزاكو، رجل الأعمال ومالك شركة ریاضیة في الأرجنتین، اعترف بدفع مبالغ مالیة للاعبین كبار، من بینھم لیونیل میسى، لتشجيعهم على المشاركة في مباریات ودیة دولیة للمنتخب الأرجنتيني.

وأفادت ذات الصحيفة أن رجل الأعمال ألیخاندرو بورزاكو، قال في أول جلسة تحقیق معه في الولایات المتحدة الأمریكیة في قضایا فساد خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، أن میسي وبعض اللاعبین من منتخب الأرجنتین تسلموا منه مبلغا مالیا بقیمة 200 ألف دولار من أجل الموافقة على لعب مباراة دولیة ودیة.

وتابع قائلا : '' أقوم بتحویل المال في حساب میسي ومن ثم یقوم ھو بتوزیع المبلغ على بقیة اللاعبین''.

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شوف سبور المغرب ليونيل ميسي الفساد الكروي

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