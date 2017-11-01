بالفيديو.. فنان عالمي يدعو للتظاهر ضد تجارة العبيد بأسواق هذا البلد العربي ﻿

ندد الفنان العالمي ذو الأصول الإفريقية ''ألفا بلوندي'' في مقطع فيديو انتشر على موقع ''اليوتيب'' بالصمت الذي يقوم به المسؤولون الأفارقة أمام الوضع المهين والصعب الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة، الذين

شوف تيفي

ندد الفنان العالمي ذو الأصول الإفريقية ''ألفا بلوندي'' في مقطع فيديو انتشر على موقع ''اليوتيب'' بالصمت الذي يقوم به المسؤولون الأفارقة أمام الوضع المهين والصعب الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة، الذين يتم بيعهم في ليبيا، ودعا إلى محاصرة السفارات الليبية في إفريقيا حتى تحرير كل المعتقلين في ليبيا.

يأتي ذلك الفيديو ردا على التقرير المصور الذي بثته مطلع الأسبوع الجاري شبكة ''سي إن إن'' الأمريكية والذي كشف عن عمليات بيع وشراء للمهاجرين بعدة مدن ليبيا في مزادات علنية.

وتوجه ''بلوندي'' الذي يعدّ أحد أشهر فناني موسيقى ''الريكي'' في العالم إلى مسؤولي الاتحاد الإفريقي بكلمة مصورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا ''أنا ألفا بولندي أود أن أتوجه لرئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اسمحوا لي بأن أخاطبكم لأقول لكم إننا نحن الشعوب الإفريقية نعتمد عليكم في الدفاع عنا وحمايتنا، لقد تفاجأنا واندهشنا من سكوتكم أمام الوضع المثير والمهين وغير المقبول الذي يعيشه إخواننا وأبناؤنا وبناتنا وأصدقاؤنا الذين يتم بيعهم كالعبيد في ليبيا، التي هي عضو بالاتحاد الإفريقي''.

وأبدى هذا الفنان الإيفواري استغرابه من عدم تحرك هؤلاء المسؤولين للتحقيق في ظاهرة بيع المواطنين الأفارقة المعتقلين في ليبيا بالمزاد العلني، مطالبا بضرورة الخروج في مظاهرات للتنديد بهذا الصمت، قائلا ''إن نداء القلب هذا ليس لغرض العنف، ولكن أطلب من جميع الأفارقة وجميع الأشخاص الذين صدمهم هذا الفعل الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية لمحاصرة جميع السفارات الليبية في دولكم المحترمة، حتى تحرير جميع المعتقلين على الأراضي الليبية''.

ودعت دول إفريقية اليوم السبت المجموعة الدولية إلى التحرك والسلطات الليبية الى فتح تحقيق وتجريم المتورطين باسترقاق الأفارقة، من بينها السنغال والنيجر وغينيا، ومن المنتظر أن يكون موضوع ''تجارة الرقيق'' في ليبيا مطروحا بقوة خلال اجتماعات المسؤولين الأفارقة بمنتدى ينظمه البرلمان الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل.

