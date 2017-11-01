شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند مواطن من جنسية عربية بالبيضاء ﻿

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، من توقيف مواطن من جنسية عربية، وضبطت بحوزته كيلوغراما واحدا و365 غراما من مخدر الكوكايين.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، زوال اليوم الأحد، من توقيف مواطن من جنسية عربية، وضبطت بحوزته كيلوغراما واحدا و365 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه به، الذي وصل صباح اليوم على متن رحلة جوية قادما من ساو باولو بالبرازيل في انتظار المغادرة على متن رحلة جوية أخرى زوال اليوم، بعد أن مكنت عملية التفتيش من حجز كمية مخدر الكوكايين معبأة داخل عبوات وسائل تنظيف ضمن أمتعته الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن عملية التوقيف هاته تندرج في إطار مجهودات مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء المتعلقة بمكافحة التهريب الدولي للمخدرات.