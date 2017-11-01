جماعة العدل والإحسان تحاول الركوب على ظهر ضحايا وأموات الصويرة ﻿

حادث التدافع المأساوي بنواحي مدينة الصويرة الذي حصد أرواح أبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، لا يمكن أن يكون مناسبة للتشفي والاستغلال السياسوي الضيق، لأن الأمر يتعلق بموت مغاربة من أبناء جلدتنا،

''شوف تيفي''

حادث التدافع المأساوي بنواحي مدينة الصويرة الذي حصد أرواح أبرياء أغلبهم من النساء والأطفال، لا يمكن أن يكون مناسبة للتشفي والاستغلال السياسوي الضيق، لأن الأمر يتعلق بموت مغاربة من أبناء جلدتنا، علينا واجب الحزن على النهاية المأساوية لما أصابهم، ونأسف أن يحصد عمل إحساني/ خيري كل هذه الأرواح البريئة، لكن لحسن بناجح القيادي بجماعة العدل والإحسان رؤية أخرى.

فتحت عنوان "الاختباء وراء القضاء والقدر لتبرير القتل الممنهج"، كتب بناجح:"كلما وقعت فاجعة سارع المسؤولون إلى وصفها بالقضاء والقدر الذي لا راد له، كما ورد اليوم في بلاغ الداخلية. وهو حق يراد به التملص من المسؤولية والدعوة للاستسلام للرواية الرسمية..

نعم، لكل أجل كتاب موقوت، من مات على فراشه ومن قتل على حد سواء، لكن بينهما فرق أن الأول ميت والثاني مقتول".. هل قتل فعلا ضحايا تدافع الصويرة؟ إن الأمر أشبه بمحاولة إلصاق الجفاف بسياسة من يقودون البلد، وربط ارتفاع نسبة حوادث السير بالعمال والولاة... ولم يقتطف حسن بناجح من بلاغ الداخلية إلا فقرة قصيرة وقفز على "أن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع".. فأين هو الاستسلام للقضاء والقدر، كفى من الركوب على جثث الأبرياء ودعوها ترقد بسلام في مثواها الأخير بدل استثمار مأساة الناس وآلامهم.