مثير وبالصورة.. أمريكي ومكسيكية تزوجوا على الحدود ضد في ترامب وها كيفاش ﻿

في خطوة ذات رمزية تتعارض مع توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار حدودي فاصل لمنع دخول اللاجئين، اختار أمريكي ومكسيكية أن يعقدا قرانهما السبت، على الحدود بين بلديهما.

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في خطوة ذات رمزية تتعارض مع توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار حدودي فاصل لمنع دخول اللاجئين، اختار أمريكي ومكسيكية أن يعقدا قرانهما السبت، على الحدود بين بلديهما.

وأكدت العروس إيفيليا رييس وهي ترتدي الفستان الأبيض ''هذا الجدار ليس موجودا في نظر من يحبون بعضهم.. الحب لا يعرف حدودا''.

وقام قاض مكسيكي بعقد القران عند ''باب الأمل''، وهو باب في السياج الشائك الذي يفصل أراضي البلدين في منطقة بلاياس دي تيخوانا، وقد فتحه حرس الحدود الأميركيون ساعة واحدة خصيصا من أجل الزفاف.

وتمتد الحدود على ثلاثة آلاف و200 كيلومتر، وقد تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية أن يبني جدارا بين البلدين، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة مع مكسيكو.