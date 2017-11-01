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جريمة بشعة .. ''خدامة'' ذبحات لي مخدمينها وها أشنو وقع

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 00:47 جريمة بشعة .. خدامة ذبحات لي مخدمينها وها أشنو وقع | دولي
جريمة بشعة .. ''خدامة'' ذبحات لي مخدمينها وها أشنو وقع
هزت لبنان أول أمس السبت جريمة ''مروعة''، حيث أقدمت عاملة منزل إثيوبية على ذبح مخدميها، في منزلهما، ويتعلق الأمر بكل من شارل وليم سكاف مواليد 1952، وزوجته سهى كمال حتي مواليد 1960، القاطنين في منطقة

شوف تيفي

هزت لبنان أول أمس السبت جريمة ''مروعة''، حيث أقدمت عاملة منزل إثيوبية على ذبح مخدميها، في منزلهما، ويتعلق الأمر بكل من شارل وليم سكاف مواليد 1952، وزوجته سهى كمال حتي مواليد 1960، القاطنين في منطقة الرابية في قضاء المتن ''جبل لبنان''.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن سهى نقلت إلى مستشفى قريب في المنطقة بحالة حرجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما يخضع الزوج إلى العناية الطبية.

وقد ألقي القبض على العاملة من قبل شرطة بلدية الرابية، وتم تسليمها إلى شعبة المعلومات وهي تخضع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة بناء على إشارة النيابة العامة.

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جريمة بشعة لبنان قتل

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