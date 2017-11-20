عاجل وحصري...هذه هي لائحة ضحايا فاجعة الصويرة+وثيقة ﻿

بعد ساعات من فاجعة الصويرة والتي خلفت مقتل 15 امرأة خلال عملية توزيع مواد غذائية، ظهرت اللائحة التي تحمل أسماء الضحايا والتي تكشف بأنهن متزوجات وأرامل، تنحدرن من جماعة سيدي بولعلام والصويرة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من فاجعة الصويرة والتي خلفت مقتل 15 امرأة خلال عملية توزيع مواد غذائية، ظهرت اللائحة التي تحمل أسماء الضحايا والتي تكشف بأنهن متزوجات وأرامل، تنحدرن من جماعة سيدي بولعلام والصويرة وأكادير.

وجاءت لائحة الضحايا التي توصلت بها ''شوف تيفي'' على الشكل التالي:

1 باتول الطاهيري من مواليد 1948 وهي أرملة حالتها الاجتماعية ضعيفة تقطن بجماعة أولاد مرابط بعمالة اقليم الصويرة

2 زهرة بونظار من مواليد 1954 متزوجة ولها 6 أبناء تقطن بالصويرة

3 الكبيرة الفاضلي من مواليد 1964 لها أربعة ابناء تقطن بحي الفرح بأكادير

4 خدوج باكر من مواليد 1963 متزوجة ولها 8 أبناء تقطن بدوار دويريكات بالصويرة

5 خديجة خلوة من مواليد 1960 أرملة لها 4 أبناء تقطن بالحي الحسني شيشاوة

6 حبيبة الخديرة من مواليد 1960 متزوجة بدون أبناء دوار الشعيبات بالصويرة

7 الكبيرة الصابري من مواليد 1937 أرملة تقطن بدوار الكنسيل بالصويرة

8 حبيبة الشنويدة من مواليد 1949 مطلقة بدون ابناء جماعة سيدي علي الكيراني بالصويرة

9 السعدية كحلة من مواليد 1985 متزوجة ولها اربعة ابناء تقطن بدوار الديخة بالصويرة

10 زهورة أنجار من مواليد 1972 تقطن بحي المسيرة أيت ملوا

11 مسعودة بوداح من مواليد 1938 متزوجة لها 7 ابناء تقطن بشيشاوة

12 خديجة الكدومات من مواليد 1957 أرملة لها 5 ابناء تقطن بدوار أيت حجاج بالصويرة

13 ربيعة مبشور من مواليد 1974 متزوجة لها 3 ابناء تقطن بالصويرة

14 بهيجة منتصر من مواليد 1982 عازبة من دوار رحال بشيشاوة

15 ربيعة بن حمو من مواليد 1978 متزودو لها 5 ابناء بدوار أحريشة بالصويرة