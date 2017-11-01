 ''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع ﻿
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العثماني رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع | بوليتيك

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''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 00:17 العثماني رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع | بوليتيك
''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع
بعد الحادث المؤلم الذي هز المغاربة قاطبة خرج ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة بتغريدة على التويتر يعبر من خلالها على تعازيه والدعاء للضحايا قائلا : ''على إثر حادث جماعة سيدي بولعلام المؤلم والذي

''شوف تيفي''

بعد الحادث المؤلم الذي هز المغاربة قاطبة خرج ''سعد الدين العثماني'' رئيس الحكومة بتغريدة على التويتر يعبر من خلالها على تعازيه والدعاء للضحايا قائلا : ''على إثر حادث جماعة سيدي بولعلام المؤلم والذي أدى إلى استشهاد 15امرأة فإنني أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى العائلات المكلومة ''

وأضاف في ذات التغريدة داعيا لهم بالرحمة ''سائلا الله تعالى لهن الرحمة والصبر لأسرهن وذويهن '' وأردف ''مع التأكيد على أننا مدعوون جميعا لتحمل المسؤولية لتجنب تكرار مثل هذه المأساة وإنا لله وإنا إليه راجعون'' مشيرا إلى تحمل الحكومة مسؤولية ما حصل .

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