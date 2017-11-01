 إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني | بوليتيك

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة والعدوي تتعهد بقطف الرؤوس | بوليتيك

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس | دولي

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس

الفرح صناعة مغربية أيضا

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 00:09 إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي
إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش
طردت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الأحد، ثلاثة رجال من البلاد، أحدهم من تونس واثنان منهم من المغرب، بسبب الاشتباه في صلتهم بالتطرف.

شوف تيفي

طردت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الأحد، ثلاثة رجال من البلاد، أحدهم من تونس واثنان منهم من المغرب، بسبب الاشتباه في صلتهم بالتطرف.

وقال بيان من الوزارة إن المشتبه فيه التونسي 31 عاما كان لديه سجلا جنائيا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، حيث تم إيقافه في مدينة بيروجيا بوسط إيطاليا، وقررت ترحيله بعد العثور على مقطع فيديو للترويج للجهاد يظهر فيه إمام مصري على هاتفه المحمول.

وتم ترحيل الشخصين المغربيين 25 و 26 عاما، إلى المغرب بسبب اتصالهما عبر موقع فيسبوك بمقاتلين مغاربة في سورية، ينتمون إلى وحدة تضم شخصا يجند أفرادا لتنظيم داعش كان يعيش في ميلانو، حسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية.

وكانت إيطاليا قد تبنت تشريعا للترحيل السريع للأجانب المشتبه في ميولهم المتطرفة، حتى إذا كانت أسباب الاشتباه واهية، منذ هجمات تعرضت لها مجلة تشارلي إبدو في باريس في يناير 2015.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ترحيل إيطاليا فيديو وزارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس | دولي

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء | دولي

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة سعد الحريري إلى مصر يوم غد الإثنين | دولي

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد الإثنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان | واش فراسك
منذ 19 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ذو فايڤ ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ''ذو فايڤ'' ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم | خارج البلاطو

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: ''شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم ''

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة

﻿

آخر المستجدات

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي
منذ 6 دقائق

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.