إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش ﻿

طردت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الأحد، ثلاثة رجال من البلاد، أحدهم من تونس واثنان منهم من المغرب، بسبب الاشتباه في صلتهم بالتطرف.

شوف تيفي

طردت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الأحد، ثلاثة رجال من البلاد، أحدهم من تونس واثنان منهم من المغرب، بسبب الاشتباه في صلتهم بالتطرف.

وقال بيان من الوزارة إن المشتبه فيه التونسي 31 عاما كان لديه سجلا جنائيا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، حيث تم إيقافه في مدينة بيروجيا بوسط إيطاليا، وقررت ترحيله بعد العثور على مقطع فيديو للترويج للجهاد يظهر فيه إمام مصري على هاتفه المحمول.

وتم ترحيل الشخصين المغربيين 25 و 26 عاما، إلى المغرب بسبب اتصالهما عبر موقع فيسبوك بمقاتلين مغاربة في سورية، ينتمون إلى وحدة تضم شخصا يجند أفرادا لتنظيم داعش كان يعيش في ميلانو، حسب ما كشفت عنه وزارة الداخلية.

وكانت إيطاليا قد تبنت تشريعا للترحيل السريع للأجانب المشتبه في ميولهم المتطرفة، حتى إذا كانت أسباب الاشتباه واهية، منذ هجمات تعرضت لها مجلة تشارلي إبدو في باريس في يناير 2015.