 عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني | بوليتيك

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة والعدوي تتعهد بقطف الرؤوس | بوليتيك

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس | دولي

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 23:46 عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع
عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عمالة مدينة الصويرة، تعرف في هذه اللحظات من ليلة يومه الأحد، عقد اجتماع أمني جد مهم، من أجل الوقوف على آخر تطورات فاجعة منطقة سيدي بولعلام والتي خلفت مقتل 15 امرأة

'شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عمالة مدينة الصويرة، تعرف في هذه اللحظات من ليلة يومه الأحد، عقد اجتماع أمني جد مهم، من أجل الوقوف على آخر تطورات فاجعة منطقة سيدي بولعلام والتي خلفت مقتل 15 امرأة خلال عملية توزيع مواد غذائية.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا الاجتماع، سيعرف كذلك مناقشة الإجراءات التي سيتم اتخاذها واتباعها من أجل التوصل لجميع المعطيات الخاصة بهذه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في آخر بلاغ لها بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وفي إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت به وزارة الداخلية باشرت مساء هذا اليوم، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلته ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاجعة الصويرة وزارة الداخلية السوق الأسبوعي سيدي بولعلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

هذه حقيقة اندلاع حريق بفندق حياة ريجينسي | مجتمع

هذه حقيقة اندلاع حريق بفندق حياة ريجينسي

سكوپ.. لوبيات المتاجرة في المساعدات الإنسانية وراء فاجعة الصويرة | مجتمع

سكوپ.. لوبيات المتاجرة في المساعدات الإنسانية وراء ''فاجعة الصويرة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان | واش فراسك
منذ 23 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ذو فايڤ ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ''ذو فايڤ'' ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم | خارج البلاطو

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: ''شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم ''

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة

﻿

آخر المستجدات

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي
منذ 10 دقائق

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.