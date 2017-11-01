عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عمالة مدينة الصويرة، تعرف في هذه اللحظات من ليلة يومه الأحد، عقد اجتماع أمني جد مهم، من أجل الوقوف على آخر تطورات فاجعة منطقة سيدي بولعلام والتي خلفت مقتل 15 امرأة

'شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عمالة مدينة الصويرة، تعرف في هذه اللحظات من ليلة يومه الأحد، عقد اجتماع أمني جد مهم، من أجل الوقوف على آخر تطورات فاجعة منطقة سيدي بولعلام والتي خلفت مقتل 15 امرأة خلال عملية توزيع مواد غذائية.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا الاجتماع، سيعرف كذلك مناقشة الإجراءات التي سيتم اتخاذها واتباعها من أجل التوصل لجميع المعطيات الخاصة بهذه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في آخر بلاغ لها بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وفي إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت به وزارة الداخلية باشرت مساء هذا اليوم، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلته ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.