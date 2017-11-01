صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة ﻿

بعد ساعات من فاجعة الصويرة والتي خلفت مصرع 15 امرأة، كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بأن ''القفة'' التي كانت سببا وراء هذه الفاجعة، تتكون من ''نصف كيلو من الشاي، و15 لترا من الزيت، وخمس

''شوف تيفي''



بعد ساعات من فاجعة الصويرة والتي خلفت مصرع 15 امرأة، كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بأن ''القفة'' التي كانت سببا وراء هذه الفاجعة، تتكون من ''نصف كيلو من الشاي، و15 لترا من الزيت، وخمس كيلوغرامات من السكر، و25 كيلوغرام من الدقيق''.



وعلاقة بالموضوع، أكد نشطاء أن قيمة هذه ''القفة'' تصل لحوالي 150 درهم، موضحين بأن بعض اللوبيات متخصصة في المساعدات الإنسانية، كانت وراء هذه الفاجعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ لها، عن فتحها لتحقيق إداري للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة التي هزت منطقة بولعلام ضواحي الصويرة.