 غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني | بوليتيك

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة والعدوي تتعهد بقطف الرؤوس | بوليتيك

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس | دولي

هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس

الفرح صناعة مغربية أيضا

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 23:30 غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك
غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة
عبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي من خلال تديونة نشرتها على حسابها بالفيسبوك عن ألمها وحزنها الشديد عقب مصرع 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة خلال

 

"شوف تيفي"

عبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي من خلال تديونة نشرتها على حسابها بالفيسبوك عن ألمها وحزنها الشديد عقب مصرع 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة خلال عملية توزيع مواد غذائية.

وأوضحت الوزيرة بأنها تقدر العمل الإنساني من المحسنين والجمعيات، لكنها شددت على ضرورة تأطيرها من السلطات والمصالح المختصة حفاظا على سلامة المواطن وحرصا على كرامته.

وكتبت بسيمة الحقاوي في تدوينتها: "الألم شديد.. وحزني كبير على ما وقع في الصويرة فهي فاجعة بحق؛ مصابنا جلل في وفاة نساء ومن ورائهن أسر نقدم لها خالص العزاء...فإن كنا نقدر قيمة التضامن الأصيلة فينا نحن المغاربة، والتي تقوم بها، بنية طيبة، عدة جهات سواء المحسنين الأفراد أو الجمعيات، فإننا نرى ضرورة تأطيرها دائما من لدن السلطات والمصالح المختصة في الميدان حفاظا على سلامة المواطن وحرصا علی كرامته".

وتفاعل آلاف النشطاء مع تدوينة الوزيرة، حيث وجه العديد من النشطاء انتقادات لاذعة لها، موضحين بأنها وزير التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعي وكان عليها أن تكون حاضرة بمكان الفاجعة بعد وقوعها بدل الخروج بتدوينة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصويرة فاجعة الصويرة وزير التضامن والمساواة والتنمية البشرية المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني | بوليتيك

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة والعدوي تتعهد بقطف الرؤوس | بوليتيك

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس

ابن كيران لشبيبة حزبه... الرميد غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع | بوليتيك

''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان | واش فراسك
منذ 24 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ذو فايڤ ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ''ذو فايڤ'' ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم | خارج البلاطو

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: ''شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم ''

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة

﻿

آخر المستجدات

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي
منذ 11 دقيقة

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.