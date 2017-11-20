غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة ﻿

عبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي من خلال تديونة نشرتها على حسابها بالفيسبوك عن ألمها وحزنها الشديد عقب مصرع 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة خلال

"شوف تيفي"

عبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي من خلال تديونة نشرتها على حسابها بالفيسبوك عن ألمها وحزنها الشديد عقب مصرع 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة خلال عملية توزيع مواد غذائية.

وأوضحت الوزيرة بأنها تقدر العمل الإنساني من المحسنين والجمعيات، لكنها شددت على ضرورة تأطيرها من السلطات والمصالح المختصة حفاظا على سلامة المواطن وحرصا على كرامته.

وكتبت بسيمة الحقاوي في تدوينتها: "الألم شديد.. وحزني كبير على ما وقع في الصويرة فهي فاجعة بحق؛ مصابنا جلل في وفاة نساء ومن ورائهن أسر نقدم لها خالص العزاء...فإن كنا نقدر قيمة التضامن الأصيلة فينا نحن المغاربة، والتي تقوم بها، بنية طيبة، عدة جهات سواء المحسنين الأفراد أو الجمعيات، فإننا نرى ضرورة تأطيرها دائما من لدن السلطات والمصالح المختصة في الميدان حفاظا على سلامة المواطن وحرصا علی كرامته".

وتفاعل آلاف النشطاء مع تدوينة الوزيرة، حيث وجه العديد من النشطاء انتقادات لاذعة لها، موضحين بأنها وزير التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعي وكان عليها أن تكون حاضرة بمكان الفاجعة بعد وقوعها بدل الخروج بتدوينة.



