عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة ﻿

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى إثر حادث التدافع المفجع الذي خلف يوم الأحد 19 نونبر 2017 العديد من الضحايا والمصابين

"شوف تيفي"





أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى إثر حادث التدافع المفجع الذي خلف يوم الأحد 19 نونبر 2017 العديد من الضحايا والمصابين بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، وفي إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت وزارة الداخلية بفتحه بخصوص الموضوع، باشرت مساء هذا اليوم، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.



وأكد البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه على أن الوزارة ستقوم بإبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع.



