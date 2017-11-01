 عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع | بوليتيك

''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

صادم.. هذه هي مكونات القفة اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة | مجتمع

صادم.. هذه هي مكونات ''القفة'' اللي ماتت بسببها 15 امرأة بفاجعة الصويرة

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني | بوليتيك

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة والعدوي تتعهد بقطف الرؤوس | بوليتيك

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 23:17 عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة | بوليتيك
عاجل.. لجنة مهمة بوزارة الداخلية تدخل على الخط في فاجعة الصويرة
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى إثر حادث التدافع المفجع الذي خلف يوم الأحد 19 نونبر 2017 العديد من الضحايا والمصابين

"شوف تيفي"


أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى إثر حادث التدافع المفجع الذي خلف يوم الأحد 19 نونبر 2017 العديد من الضحايا والمصابين بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، وفي إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت وزارة الداخلية بفتحه بخصوص الموضوع، باشرت مساء هذا اليوم، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.

وأكد البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه على أن الوزارة ستقوم بإبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاجعة الصويرة وزارة الداخلية السوق الأسبوعي سيدي بولعلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع | بوليتيك

''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة | بوليتيك

غريب وبالصورة.. بهذه الطريقة تضامنت وزيرة التضامن الحقاوي مع ضحايا فاجعة الصويرة

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني | بوليتيك

مثير.. منع برلماني مغربي من السفر ومغادرة التراب الوطني

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة والعدوي تتعهد بقطف الرؤوس | بوليتيك

الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان | واش فراسك
منذ 28 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن فوائد الماء لجسم الإنسان

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ذو فايڤ ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ''ذو فايڤ'' ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم | خارج البلاطو

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: ''شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم ''

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة

﻿

آخر المستجدات

العثماني رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما وقع | بوليتيك
منذ 7 دقائق

''العثماني'' رئيس الحكومة يكتفي بالدعاء لضحايا حادث سيدي بولعلام بالصويرة ويعترف بتحمله مسؤولية ما

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش | دولي

إيطاليا تطرد شابين مغربيين وها علاش

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش يديرو ليه العملية | مجتمع

حالة جد نادرة للمساعدة..طفل صغير تزاد راسو كبير و العائلة حالتها ضعيفة و السبيطار فتطوان مبغاوش

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وحصري.. بعد الفاجعة: هذا ما يقع بعمالة الصويرة في هذه اللحظات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.