الأراضي السلالية تطيح بثلاثين رجل سلطة و''العدوي'' تتعهد بقطف الرؤوس ﻿

أحالت ''زينب العدوي'' المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تقارير التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت في حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية.

شوف تيفي

أحالت ''زينب العدوي'' المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تقارير التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت في حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية.

وعلمت ''الصباح'' من مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية، أن التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ستطيح بالعديد من رجال وأعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدد رجال وأعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين اسما، تتوزع مابين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم.

وفي سياق اتساع رقعة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي نفسها، التي اغتنى من ورائها فقراء، راسلت الإدارة المركزية للوزارة، الولاة والعمال من أجل السهر على تنفيذ توصيات لجان التفتيش، وذلك حتى يتسنى تدارك الوضع.