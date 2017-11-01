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هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 23:06 هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس | دولي
هذا ما قررته فرنسا بخصوص أداء الصلاة في شوارع باريس
من المقرر أن تمنع السلطات الفرنسية المسلمين من الصلاة في أحد الشوارع في ضاحية باريس الشمالية، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الأحد، بعد سلسلة احتجاجات نظمها نواب وسكان في المنطقة اعتبروا

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من المقرر أن تمنع السلطات الفرنسية المسلمين من الصلاة في أحد الشوارع في ضاحية باريس الشمالية، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الأحد، بعد سلسلة احتجاجات نظمها نواب وسكان في المنطقة اعتبروا الأمر استخداما غير مقبول للأماكن العامة.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب خلال برنامج سياسي إذاعي نقلته مصادر فرنسية "لن يقيموا الصلوات في الشارع، سنمنع الصلاة فيالشارع".

ومنذ مارس الفائت، يؤدي المسلمون صلاة الجمعة في الشارع احتجاجا على إغلاق مصلى كان داخل بناء تملكه الحكومة تم تحويله إلى مكتبة، حيث يتهم المسلمون في فرنسا السلطات بعدم توفير أرض مناسبة لبناء مسجد جديد، فيما أقر وزير الداخلية بالحاجة إلى إيجاد بديل قائلا "يجب أن يكون لدى المسلمين مكانا للصلاة".

وأضاف كولومب "سنحرص على إيجاد حل لهذا النزاع في الأسابيع القليلة المقبلة"، بعد أن حاول نحو 100 نائب في البرلمان الفرنسي في 10 نونبر منع مسلمين من إقامة الصلاة في شارع في شمال باريس، حيث حاولوا التشويش على المصلين بأدائهم النشيد الوطني الفرنسي.

 

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فرنسا الصلاة مسلمين منع

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