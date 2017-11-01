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رونار : كان من الضروري تعلم اللهجة المغربية قبل تدريب الأسود وهذه هي الكلمات التي يتقنها

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 22:33 رونار : كان من الضروري تعلم اللهجة المغربية قبل تدريب الأسود وهذه هي الكلمات التي يتقنها | سبور
رونار : كان من الضروري تعلم اللهجة المغربية قبل تدريب الأسود وهذه هي الكلمات التي يتقنها
كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه كان من الضروي تعلم بعض الكلمات باللهجة المغربية قبل الإشراف على تدريب الأسود، موضحا أنه اجتهد في البحث عن الألفاظ الأكثر تداولا في

 

" شوف سبور " 

كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه كان من الضروي تعلم بعض الكلمات باللهجة المغربية قبل الإشراف على تدريب الأسود، موضحا أنه اجتهد في البحث عن الألفاظ الأكثر تداولا في محاولة منه لضمان إندماجه مع الشعب المغربي.

وقال رونار في حوار له ببرنامج تم بثه على قناة ''تيلي فوت'' الفرنسية، إنه رغم صعوبة نطق بعض الكلمات فإنه على دراية كاملة بأن الجمهور واللاعبين سيعجبون عند سماع مدرب أجنبي يجتهد في التواصل معهم بلغتهم الأم.

وردد رونار مجموعة من الكلمات باللهجة المغربية من بينها، لباس عليكم، كلشي بيخير، السلام عليكم، الحمد لله، صباح الخير، بركة الله فيك، ربي يخليك ... ليخلق دهشة كبيرة أمام باقي ضيوف البرنامج.



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