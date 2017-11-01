 سكوپ.. لوبيات المتاجرة في المساعدات الإنسانية وراء ''فاجعة الصويرة'' ﻿
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سكوپ.. لوبيات المتاجرة في المساعدات الإنسانية وراء ''فاجعة الصويرة''

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 22:25 سكوپ.. لوبيات المتاجرة في المساعدات الإنسانية وراء فاجعة الصويرة | مجتمع
سكوپ.. لوبيات المتاجرة في المساعدات الإنسانية وراء ''فاجعة الصويرة''
أفاد فاعل جمعوي بالجماعة القروية ''بولعلام'' بإقليم الصويرة التي شهدت صباح اليوم ''فاجعة إنسانية'' بعد وفاة 15 امرأة وإصابة أخريات أن قدوم نساء من مدن بعيدة للحصول على المساعدات ساهم في الكارثة

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أفاد فاعل جمعوي بالجماعة القروية ''بولعلام'' بإقليم الصويرة التي شهدت صباح اليوم ''فاجعة إنسانية'' بعد وفاة 15 امرأة وإصابة أخريات أن قدوم نساء من مدن بعيدة للحصول على المساعدات ساهم في الكارثة الإنسانية والازدحام.

وأضاف ذات المصدر، أن العدد الكبير من النساء القادمات من خارج إقليم الصويرة خاصة من منطقة شيشاوة وأكادير ونواحي مراكش بشكل مفاجئ، ساهم بشكل كبير في خرق التنظيم المحكم الذي أشرفت عليه السلطات المحلية كما هو معهود في العملية الخيرية خلال السنوات الماضية.

وأوضح ذات المصدر، أن العديد من النساء الغريبات عن المنطقة، قدمن في سيارات بهدف حمل المساعدات الغذائية إلى مدنهن، ما يؤكد وجود نية لديهن للمتاجرة في المواد الغذائية الموجهة للأسر الفقيرة بالمنطقة، حيث لايعقل تحمل مصاريف النقل للحصول على كيس ''دقيق وكيلوغرامات من السكر والشاي وقنينة من الزيت''، ما يعني دخول لوبيات المتاجرة في الأعمال الإحسانية على الخط.

 

 

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المواد الغذائية النساء امرأة شوف تيفي

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