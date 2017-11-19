فضيحة وبالصور.. أيمن السرحاني صاحب ملايين المشاهدات في اليوتوب يفشل في ملء القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس ﻿

نادرا ما تكون ملايين المشاهدات المحققة على قناة ''اليوتوب'' وهمية، بل وأكثرها يتم تجميعها عبر البيع والشراء الذي أصبح جار به العمل عند كثير من النجوم، ما عدا من لا يؤمنون بهذه الأرقام ويجلبون الآلاف

شوف تيفي



نادرا ما تكون ملايين المشاهدات المحققة على قناة "اليوتوب" وهمية، بل وأكثرها يتم تجميعها عبر البيع والشراء الذي أصبح جار به العمل عند كثير من النجوم، ما عدا من لا يؤمنون بهذه الأرقام ويجلبون الآلاف في حفلاتهم عوض أن يجلبوهم عبر قناتهم في "اليوتوب".

ولعل سهرة الفنان أيمن السرحاني الذي صرح من قبل أنه لا يهمه أداء ديو مع فنان مغربي آخر، كان في موقف لا يحسد عليه بتاتا ليلة أمس السبت، عندما كان يحيي سهرته في قلب القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، صعد المنصة وصدم ببضعة أشخاص لم يتجاوزوا 1500 شخص حسب مصدر مطلع يحضرون سهرته، بعد تحقيقه لأرقام قياسية عبر اليوتوب.

هذا وسبق لفنانين مغاربة أن ملئوا القاعة المغطاة التي تتسع تقريبا لعشرين ألف متفرج ما بين المدرجات والمساحة الأرضية، كان آخرهم سعد لمجرد الذي استطاع قبل أزيد من سنة من الآن من ملء نصفها، إلى جانب الكوميدي سعيد الناصري، وملأها قبلهم عن آخرها الفنان الجزائري الحامل للجنسية المغربية أيضا الشاب خالد قبل أربع سنوات.