يا ربي السلامة.. شوفو واحد بغا يفركع محطة بنزين بمراكش+شوفو شنو دار ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شخص بإضرام النيران داخل محطة للبنزين بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شخص بإضرام النيران داخل محطة للبنزين بمدينة مراكش.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت مؤخرا، حيث حاول شخص إضرام النيران بمحطة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، من خلال استهداف سيارة كان صاحبها يضع بها البنزين بواسطة المضخة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 7 دقائق، شخصا على دراجة نارية، يضرم النار بواسطة قداحة، وخلال محاولته الفرار تمكن مواطنون من إيقافه، بينما تكلف آخرون بإخماد النيران ما جنب وقوع كارثة كانت ستحصد الأرواح.



