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فاجعة الصويرة.. شخصيات سياسية واقتصادية مولت العملية والمنظمون اشترطوا حضور النساء فقط

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 21:47 فاجعة الصويرة.. شخصيات سياسية واقتصادية مولت العملية والمنظمون اشترطوا حضور النساء فقط | مجتمع
فاجعة الصويرة.. شخصيات سياسية واقتصادية مولت العملية والمنظمون اشترطوا حضور النساء فقط
علمت ''شوف تيفي'' أن شخصيات سياسية ورجال أعمال يقطنون بالدار البيضاء والرباط مولوا ثمن المواد الغذائية التي كانت ستوزع على النساء الفقيرات والمنحدرات من المناطق النائية بالجماعة القروية ''بو العلام''،

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" أن شخصيات سياسية ورجال أعمال يقطنون بالدار البيضاء والرباط مولوا ثمن المواد الغذائية التي كانت ستوزع على النساء الفقيرات والمنحدرات من المناطق النائية بالجماعة القروية "بو العلام"، سيرا على نفس النهج منذ سنوات.

وأضاف ذات المصدر، أن المواد الغذائية التي كان المنظمون سيقومون بتوزيعها تتشكل أساسا من "الدقيق، والسكر، والزيت"، حيث دأبت الجمعية الخيرية التي يشرف عليها الفقيه "ع، الحديدي" توزيع مساعدات إحسانية على فقراء البلدة التي ينحدر منها.

وحسب ذات المصدر، فالمنظمون لعملية الإحسان، يشترطون حضور النساء وربات البيوت فقط للحصول على المواد الغذائية، ويرفضون حضور الرجال خوفا من الاختلاط والتدافع على حد قول ذات المصدر.

 

 

‫شوف تيفي

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المواد الغذائية البلدة الإحسان شوف تيفي

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