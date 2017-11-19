وفاة فنان مغربي معروف ﻿

توفي نهاية الأسبوع الجاري الفنان المغربي والفكاهي عبد الله بوراحي المعروف باسم ''حسينة''، ما شكل صدمة وسط أصدقائه المسرحيين والممثلين، الذين سبق أن اشتغلوا معه في أعمال فنية.

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توفي نهاية الأسبوع الجاري الفنان المغربي والفكاهي عبد الله بوراحي المعروف باسم "حسينة"، ما شكل صدمة وسط أصدقائه المسرحيين والممثلين، الذين سبق أن اشتغلوا معه في أعمال فنية.

وأعلن أمس الفنان عبد الرحيم الغزواني عن وفاة "حسينة"، الذي عاش بعيدا عن الأضواء ورحل في صمت، تاركا وراءه مجموعة من الأعمال المسرحية.

وتأتي وفاة "حسينة" في ظل صمت مطبق للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وأمينها العام الفنان مسعود بوحسين، ولم تكلف نفسها تعزية الأسرة الفنية.

تعازينا الحارة للأسرة الفنية وللمقربين من "حسينة" وأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.