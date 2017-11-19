 الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة فنان مغربي معروف | ثقافة و فنون

وفاة فنان مغربي معروف

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء | دولي

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء

فيديو..القصة الكاملة لفاجعة الصويرة .. حقائق تُكشف لأول مرة في تقرير للقناة الأولى | بووز

فيديو..القصة الكاملة لفاجعة الصويرة .. حقائق تُكشف لأول مرة في تقرير للقناة الأولى

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

بالفيديو..رجل جا يدخل لدارو في عين السبع وجا شفار سرق ليه 2000 درهم من جيبو | حوادث و حقوق

بالفيديو..رجل جا يدخل لدارو في عين السبع وجا شفار سرق ليه 2000 درهم من جيبو

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة سعد الحريري إلى مصر يوم غد الإثنين | دولي

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد

الصحافة الدولية... البحث عن الخبز يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة | مجتمع

الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس العرش الثامن ( فيديو ) | بووز

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب

الفرح صناعة مغربية أيضا

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 21:26 الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء | دولي
الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء
قال مكتب سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، اليوم الأحد، إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

شوف تيفي:


قال مكتب سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، اليوم الأحد، إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.
وأكد سعد الحريرى، على زيارته إلى مصر بعد غد الثلاثاء، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سأتوجه الثلاثاء بزيارة الى مصر للقاء رئيس الجمهورية الصديق عبد الفتاح السيسي".
يشار أن الحريرى أعلن من السعودية استقالته من منصب رئيس حكومة لبنان فى 4 نوفمبر.

ويزور الحريرى باريس، منذ يوم السبت حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيعود إلى لبنان بحلول يوم الأربعاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحريري زيارة إلى مصر لقاء السيسي يوم الثلاثاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة سعد الحريري إلى مصر يوم غد الإثنين | دولي

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد الإثنين

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل | دولي

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ذو فايڤ ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ''ذو فايڤ'' ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم | خارج البلاطو

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: ''شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم ''

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة

من قلب الصويرة.. تصريح جد مؤثر لإبنة إحدى ضحايا الفاجعة: ميمتي مشات تجيب غير الدقيق حتى ماتت.. الله ياخد فيهم الحق | خارج البلاطو

من قلب الصويرة.. تصريح جد مؤثر لإبنة إحدى ضحايا الفاجعة: ميمتي مشات تجيب غير الدقيق حتى ماتت.. الله ياخد فيهم الحق

﻿

آخر المستجدات

وفاة فنان مغربي معروف | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

وفاة فنان مغربي معروف

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء | دولي

الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء

فيديو..القصة الكاملة لفاجعة الصويرة .. حقائق تُكشف لأول مرة في تقرير للقناة الأولى | بووز

فيديو..القصة الكاملة لفاجعة الصويرة .. حقائق تُكشف لأول مرة في تقرير للقناة الأولى

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.