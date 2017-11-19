الحريري يؤكد زيارته إلى مصر للقاء السيسي يوم الثلاثاء ﻿

قال مكتب سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، اليوم الأحد، إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

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قال مكتب سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، اليوم الأحد، إنه سيزور مصر يوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

وأكد سعد الحريرى، على زيارته إلى مصر بعد غد الثلاثاء، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سأتوجه الثلاثاء بزيارة الى مصر للقاء رئيس الجمهورية الصديق عبد الفتاح السيسي".

يشار أن الحريرى أعلن من السعودية استقالته من منصب رئيس حكومة لبنان فى 4 نوفمبر.

ويزور الحريرى باريس، منذ يوم السبت حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقال إنه سيعود إلى لبنان بحلول يوم الأربعاء.



