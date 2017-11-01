وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب ﻿

بدأت بعد ظهر اليوم الأحد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يخصص لبحث التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، حيث تمثل المغرب

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بدأت بعد ظهر اليوم الأحد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يخصص لبحث التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، حيث تمثل المغرب في هذا الاجتماع، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ''مونية بوستة''.

وسبق هذا الاجتماع الوزاري، اجتماع للجنة الوزارية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مع الأمين العام للجامعة العربية ''أحمد أبو الغيط''، حيث تضم هذه اللجنة كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين .

كما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بحضور الأمين العام للجامعة العربية قبل بدء اجتماعهم الطارئ، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وأيدت الطلب كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت، وذلك على إثر إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية على الأراضي السعودية، والعمل التخريبي الذي تعرضت له البحرين بتفجير أنابيب للنفط، وتزايد التوترات الإقليمية جراء تصاعد الصراع في اليمن، حيث قام رئيس وزراء لبنان سعد الحريري بتقديم الاستقالة، من منصبه واتهامه لإيران وحزب الله بالعمل على زرع الفتنة في لبنان وفي العالم العربي.