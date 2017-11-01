 وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

بالفيديو..رجل جا يدخل لدارو في عين السبع وجا شفار سرق ليه 2000 درهم من جيبو | حوادث و حقوق

بالفيديو..رجل جا يدخل لدارو في عين السبع وجا شفار سرق ليه 2000 درهم من جيبو

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة سعد الحريري إلى مصر يوم غد الإثنين | دولي

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد

الصحافة الدولية... البحث عن الخبز يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة | مجتمع

الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس العرش الثامن ( فيديو ) | بووز

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

ابن كيران لشبيبة حزبه... الرميد غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع | بوليتيك

''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع

العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران | بوليتيك

العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران

الفرح صناعة مغربية أيضا

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 20:50 وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي
وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب
بدأت بعد ظهر اليوم الأحد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يخصص لبحث التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، حيث تمثل المغرب

شوف تيفي

 

بدأت بعد ظهر اليوم الأحد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يخصص لبحث التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، حيث تمثل المغرب في هذا الاجتماع، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ''مونية بوستة''.

وسبق هذا الاجتماع الوزاري، اجتماع للجنة الوزارية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مع الأمين العام للجامعة العربية ''أحمد أبو الغيط''، حيث تضم هذه اللجنة كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين .

كما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بحضور الأمين العام للجامعة العربية قبل بدء اجتماعهم الطارئ، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد طلبت عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وأيدت الطلب كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت، وذلك على إثر إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية على الأراضي السعودية، والعمل التخريبي الذي تعرضت له البحرين بتفجير أنابيب للنفط، وتزايد التوترات الإقليمية جراء تصاعد الصراع في اليمن، حيث قام رئيس وزراء لبنان سعد الحريري بتقديم الاستقالة، من منصبه واتهامه لإيران وحزب الله بالعمل على زرع الفتنة في لبنان وفي العالم العربي.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لبنان الاستقالة العرب الوزراء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة سعد الحريري إلى مصر يوم غد الإثنين | دولي

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد الإثنين

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل | دولي

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ذو فايڤ ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالفيديو.. شاهد أول توضيح من فريق ''ذو فايڤ'' ومن عضوه الجزائري بعد واقعة اتهامه بالاستهزاء بالمسيرة الخضراء

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم | خارج البلاطو

تصريح جد صادم من شاهدة على فاجعة الصويرة: ''شفنا الناس ميتين.. قلة الشي هي لي خلات هادشي يوقع وحتى الناس لي هنا بيخير تحرقو ليهم قلوبهم ''

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة | خارج البلاطو

فيديو حصري من قلب مسجد السبيل بالبيضاء: شوفو شنو قالوا مواطنين على إمام المسجد الحديدي اللي كان كيوزع الدقيق في فاجعة الصويرة

من قلب الصويرة.. تصريح جد مؤثر لإبنة إحدى ضحايا الفاجعة: ميمتي مشات تجيب غير الدقيق حتى ماتت.. الله ياخد فيهم الحق | خارج البلاطو

من قلب الصويرة.. تصريح جد مؤثر لإبنة إحدى ضحايا الفاجعة: ميمتي مشات تجيب غير الدقيق حتى ماتت.. الله ياخد فيهم الحق

﻿

آخر المستجدات

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية ومونية بوستة تمثل المغرب | دولي
منذ 24 دقيقة

وزراء الخارجية العرب يبحثون طرق التصدي للتدخلات الإيرانية و''مونية بوستة'' تمثل المغرب

بالفيديو..رجل جا يدخل لدارو في عين السبع وجا شفار سرق ليه 2000 درهم من جيبو | حوادث و حقوق

بالفيديو..رجل جا يدخل لدارو في عين السبع وجا شفار سرق ليه 2000 درهم من جيبو

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة سعد الحريري إلى مصر يوم غد الإثنين | دولي

بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد

الصحافة الدولية... البحث عن الخبز يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة | مجتمع

الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.