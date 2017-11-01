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حصري: الوداد يطرق باب أخنوش بوساطة من لقجع

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 20:09 حصري: الوداد يطرق باب أخنوش بوساطة من لقجع | سبور
حصري: الوداد يطرق باب أخنوش بوساطة من لقجع
كشفت مصادر مطلعة ل'' شوف تيفي'' أن رئيس الوداد الرياضي طلب من المسؤول عن الماركوتينغ داخل الفريق الأحمر تحضير ملف خاص بالإستشهار من أجل وضعه لدى شركة محروقات في ملكية عزيز أخنوش.
شوف تيفي
 
 
كشفت مصادر مطلعة ل" شوف تيفي" أن رئيس الوداد الرياضي طلب من المسؤول عن الماركوتينغ داخل الفريق الأحمر تحضير ملف خاص بالإستشهار من أجل وضعه لدى شركة محروقات في ملكية عزيز أخنوش.
 
وقالت المصادر ذاتها، أن الناصيري يهدف من خلال وضع الملف المذكور على طاولة الشركة، إلى الظفر بعقد استشهاري يخص مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية.
 
وذكرت المصادر ذاتها، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة وعد الناصيري بالتوسط له مع أخنوش بحكم الصداقة التي تجمعه به، من أجل أن يظفر الفريق الأحمر بعقد استشهاري في المستوى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الوداد لقجع أخنوش الناصيري

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