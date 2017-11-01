حصري: الوداد يطرق باب أخنوش بوساطة من لقجع ﻿

كشفت مصادر مطلعة ل'' شوف تيفي'' أن رئيس الوداد الرياضي طلب من المسؤول عن الماركوتينغ داخل الفريق الأحمر تحضير ملف خاص بالإستشهار من أجل وضعه لدى شركة محروقات في ملكية عزيز أخنوش.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة ل" شوف تيفي" أن رئيس الوداد الرياضي طلب من المسؤول عن الماركوتينغ داخل الفريق الأحمر تحضير ملف خاص بالإستشهار من أجل وضعه لدى شركة محروقات في ملكية عزيز أخنوش.

وقالت المصادر ذاتها، أن الناصيري يهدف من خلال وضع الملف المذكور على طاولة الشركة، إلى الظفر بعقد استشهاري يخص مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية.