بالفيديو ... المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوضح حقيقة زيارة ''سعد الحريري'' إلى مصر يوم غد الإثنين ﻿

نفى السفير ''بسام راضى'' المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صحة الأخبار التي تحدثت عن زيارة رئيس وزراء لبنان المستقيل ''سعد الحريري''، إلى مصر يوم غد الاثنين.

''شــــوف تيفي''

نفى السفير ''بسام راضى'' المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صحة الأخبار التي تحدثت عن زيارة رئيس وزراء لبنان المستقيل ''سعد الحريري''، إلى مصر يوم غد الاثنين.

وفي هذا الصدد قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''الحياة اليوم'' الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر فضائية الحياة، إن مصر ترحب بزيارة ''الحريرى'' فى أى وقت، لكن لم يتم تحديد موعد لزيارته حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة ''رويترز'' عن قيادي في تيار المستقبل أن ''الحريري'' ،الذي أعلن استقالته في تسجيل بثه التلفزيون من السعودية يوم الرابع من نوفمبر، سيزور مصر غدًا الاثنين.

وجدير بالذكر أن ''سعد الحريري'' موجود منذ يوم السبت في باريس حيث اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال إنه سيعود إلى لبنان يوم الأربعاء لحضور الاحتفال بيوم الاستقلال.

وانتقد ''الحريري'' إيران وحزب الله المتحالف معها في خطاب استقالته وقال إنه يخشى اغتياله. وباستثناء زيارة قصيرة لأبوظبي ظل الحريري في السعودية حتى سافر إلى فرنسا.