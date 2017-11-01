 الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصحافة الدولية... البحث عن الخبز يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة | مجتمع

الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس العرش الثامن ( فيديو ) | بووز

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

ابن كيران لشبيبة حزبه... الرميد غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع | بوليتيك

''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع

العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران | بوليتيك

العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران

حصري.. وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس تهدد بعدم حضورها للمحكمة لهذا السبب | مجتمع

حصري.. وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس تهدد بعدم حضورها للمحكمة لهذا السبب

بالفيديو: حنان للفيزازي أنا غلطت ولكن ماشي منديل تلوحني وأنت أكبر مفسد وكتجيب البنات صغارات للدار هاذشي ماكيديروهش حتى الشمكارة فالزنقة | مجتمع

بالفيديو: حنان للفيزازي ''أنا غلطت ولكن ماشي منديل تلوحني وأنت أكبر مفسد وكتجيب البنات صغارات

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل | دولي

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه

الفرح صناعة مغربية أيضا

الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:49 الصحافة الدولية... البحث عن الخبز يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة | مجتمع
الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة
خصصت مواقع إعلامية دولية وعربية، جزء من تقاريرها الصحفية للفاجعة التي اهتز لها إقليم الصويرة صبيحة اليوم، ومعه جميع المواطنين المغاربة بعد وفاة 15 امرأة ونقل عشرات الضحايا نحو المستشفى.

شوف تيفي

 

خصصت مواقع إعلامية دولية وعربية، جزء من تقاريرها الصحفية للفاجعة التي اهتز لها إقليم الصويرة صبيحة اليوم، ومعه جميع المواطنين المغاربة بعد وفاة 15 امرأة ونقل عشرات الضحايا نحو المستشفى.

ووفق التقارير، فوفاة النساء الفقيرات جاء بعد الازدحام الشديد بهدف الحصول على أكياس للدقيق ومواد غذائية لاتتجاوز 200 درهم، حيث ينتمين إلى المناطق النائية والجبلية، وأن أغلبهن أرملات و يعلن أيتاما أغلبهم أطفال صغار.

واستنادا لذات التقارير، فالسبب الرئيسي وراء الفاجعة هو الازدحام الشديد والإسراع في الحصول على كيس من الدقيق لإعداد الخبز لأطفالهن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تنخفض فيه درجة الحرارة بشكل كبير.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحزب الأطفال المواطنين الفاجعة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر

حصري.. وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس تهدد بعدم حضورها للمحكمة لهذا السبب | مجتمع

حصري.. وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس تهدد بعدم حضورها للمحكمة لهذا السبب

بالفيديو: حنان للفيزازي أنا غلطت ولكن ماشي منديل تلوحني وأنت أكبر مفسد وكتجيب البنات صغارات للدار هاذشي ماكيديروهش حتى الشمكارة فالزنقة | مجتمع

بالفيديو: حنان للفيزازي ''أنا غلطت ولكن ماشي منديل تلوحني وأنت أكبر مفسد وكتجيب البنات صغارات للدار هاذشي ماكيديروهش حتى الشمكارة فالزنقة ''

عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..قريبة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة كتبكي: معندناش ومحتاجين ومشينا ناخذو الدقيق وقع لينا هاذ الشي حرقوا لينا قلوبنا | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

فيديو جد مؤلم..قريبة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة كتبكي: ''معندناش ومحتاجين ومشينا ناخذو الدقيق وقع لينا هاذ الشي حرقوا لينا قلوبنا''

من أمام مقر حزب العدالة والتنمية: قادة شبيبة حزب المصباح يستقبلون بنكيران بتقبيل رأسه | خارج البلاطو

من أمام مقر حزب العدالة والتنمية: قادة شبيبة حزب المصباح يستقبلون بنكيران بتقبيل رأسه

أهداف المباراة المجنونة حسنية أكادير 2-2 الجيش الملكي / HUSA 2-2 FAR | زووم

أهداف المباراة المجنونة حسنية أكادير 2-2 الجيش الملكي / HUSA 2-2 FAR

هدف الجيش الملكي الثاني أمام حسنية أكادير من ضربة جزاء عن طريق محمد لفقيه | زووم

هدف الجيش الملكي الثاني أمام حسنية أكادير من ضربة جزاء عن طريق محمد لفقيه

﻿

آخر المستجدات

الصحافة الدولية... البحث عن الخبز يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة | مجتمع
منذ 2 دقائق

الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس العرش الثامن ( فيديو ) | بووز

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.