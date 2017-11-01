الصحافة الدولية... البحث عن ''الخبز'' يقتل نساء المغرب بمدينة الصويرة ﻿

خصصت مواقع إعلامية دولية وعربية، جزء من تقاريرها الصحفية للفاجعة التي اهتز لها إقليم الصويرة صبيحة اليوم، ومعه جميع المواطنين المغاربة بعد وفاة 15 امرأة ونقل عشرات الضحايا نحو المستشفى.

شوف تيفي

خصصت مواقع إعلامية دولية وعربية، جزء من تقاريرها الصحفية للفاجعة التي اهتز لها إقليم الصويرة صبيحة اليوم، ومعه جميع المواطنين المغاربة بعد وفاة 15 امرأة ونقل عشرات الضحايا نحو المستشفى.

ووفق التقارير، فوفاة النساء الفقيرات جاء بعد الازدحام الشديد بهدف الحصول على أكياس للدقيق ومواد غذائية لاتتجاوز 200 درهم، حيث ينتمين إلى المناطق النائية والجبلية، وأن أغلبهن أرملات و يعلن أيتاما أغلبهم أطفال صغار.

واستنادا لذات التقارير، فالسبب الرئيسي وراء الفاجعة هو الازدحام الشديد والإسراع في الحصول على كيس من الدقيق لإعداد الخبز لأطفالهن، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تنخفض فيه درجة الحرارة بشكل كبير.