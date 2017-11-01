 ''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر ﻿
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''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:43 حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع
''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر
اهتزت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على وقع قرار مزلزل يعتبر سابقة بالمحكمة، بعد سحب الوكيل العام ''حسن مطار'' ملف قضية اغتصاب من قاضي التحقيق وتكليف قاض آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف ذاته

'شـــوف تيفي''

اهتزت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على وقع قرار مزلزل يعتبر سابقة بالمحكمة، بعد سحب الوكيل العام ''حسن مطار'' ملف قضية اغتصاب من قاضي التحقيق وتكليف قاض آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف ذاته ، مبررا قراره بـ''ضمان العدالة'' في القضية التي تعود إلى ستة أشهر خلت حين اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء شابا في مقتبل العمر 23 سنة اتهمته فتاة باغتصابها.

وأفادت مصادرمطلعة لــ''شوف تيفي'' أن قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يأتي بعدما قرر قاضي التحقيق منح السراح كمرة خامسة للمتهم ، رغم اعترافه بالتهمة المنسوبة إليه واستئناف النيابة العامة القرار كل مرة مما أثار الشكوك في القضية واعتبار الملف يسير بطريقة مخالفة للمساطر القانونية العادلة ، مضيفة أن غرفة المشورة أيدت قرار الوكيل العام واستغربت بدورها من قرار منح السراح للمتهم بشكل متكرر من قاضي التحقيق الذي كان يبث في القضية.

وذكرت ''المساء'' في عددها ليوم غد أن القضية شهدت مستجدا نوعيا خلال شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى أطراف القضية والشهود ، تمثل في تقديم دفاع المتهم الموجود قيد الاعتقال ، تنازلا مكتوبا للضحية عن متابعة الظنين واستند قاضي التحقيق على هذا المستجد ليرفع ملتمسا بالإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح ، لكن النيابة العامة اعترضت على قرار قاضي التحقيق واستأنفته إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها، فحسمت الأخيرة الأمر بإلغاء قرار قاضي التحقيق، ما يعني مواصلة حبس المتهم على ذمة التحقيق.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي قاضي التحقيق ملف قضية حسن مطار

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