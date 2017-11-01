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رسميا.. فرتوت يتخلى عن الخميسات ويوقع للمغرب التطواني

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:41 رسميا.. فرتوت يتخلى عن الخميسات ويوقع للمغرب التطواني | سبور
رسميا.. فرتوت يتخلى عن الخميسات ويوقع للمغرب التطواني
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، يوقع في هذه الأثناء بشكل رسمي مع الإطار الوطني وابن فريق الوداد يوسف فرتوت على عقد احترافي بمقر النادي.

'' شوف سبور'' :

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، يوقع في هذه الأثناء بشكل رسمي مع الإطار الوطني وابن فريق الوداد يوسف فرتوت على عقد احترافي بمقر النادي.

ويتحمل فرتوت، مسؤولية قيادة الفريق التقني للنادي خلال ما تبقى من الموسم الكروي الجاري، خلافا للجزائري عبد الحق بنشيخة علما أنه وقع على عقد رسمي مع فريق الخميسات المنتمي للقسم الوطني الثاني.

وحول فرتوت الوجهة الى تطوان من أجل إنقاذ فريق الحمامة البيضاء من الهبوط للقسم الثاني حيث يحتل الصف الأخير بنقطة وحيدة من 7 مباريات و تنتظره مباراة مؤجلة أمام الوداد الرياضي.



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شوف سبور المغرب المغرب التطواني يوسف فرتوت

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