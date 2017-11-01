رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض ﻿

أوضح أمين عام ​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط أن ''الوفد اللبناني في جامعة الدول العربية، اعترض على بعض البنود التي تتناول ''​حزب الله​'' في البيان الختامي لاجتماع الجامعة، والذي وصفه

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أوضح أمين عام ​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط أن ''الوفد اللبناني في جامعة الدول العربية، اعترض على بعض البنود التي تتناول ''​حزب الله​'' في البيان الختامي لاجتماع الجامعة، والذي وصفه بالإرهابي''.

وأكدت الجامعة '' في بيانها الختامي على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها ضد الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية''، منددة ''بالتدخلات الإيرانية في مملكة البحرين وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة، وإثارة النعرات الطائفية، وزعزعة الأمن والاستقرار، من قبل حزب الله وإيران، في السعودية والبحرين''.

وحملت الجامعة ''حزب الله الشريك في الحكومة اللبنانية مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية مع التأكيد على ضرورة توقفه عن نشر الطائفية والتطرف وعدم تقديم أي دعم للإرهابيين في محيطه الإقليمي''.

وطالبت الجامعة، الحكومة الإيرانية ''بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ضد العالم العربي''، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لن يتم إعلان الحرب على إيران''.

وأكدت الجامعة، بأنه ''سيتم حظر القنوات التلفزيونية الممولة من إيران وسيتم الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة هذا الأمر''، وأكدت أنه ''سيتم مخاطبة رئيس مجلس الأمن عبر المجموعة العربية لتوضيح الخروقات الإيرانية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية''.

من جهته، سجل الوفد اللبناني اعتراضاً على الفقرات 4 و6 و9 من القرار الذي أتى على ذكر ''حزب الله'' ووصفه بالإرهابي.