 رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس العرش الثامن ( فيديو ) | بووز

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

ابن كيران لشبيبة حزبه... الرميد غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع | بوليتيك

''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع

العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران | بوليتيك

العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران

حصري.. وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس تهدد بعدم حضورها للمحكمة لهذا السبب | مجتمع

حصري.. وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس تهدد بعدم حضورها للمحكمة لهذا السبب

بالفيديو: حنان للفيزازي أنا غلطت ولكن ماشي منديل تلوحني وأنت أكبر مفسد وكتجيب البنات صغارات للدار هاذشي ماكيديروهش حتى الشمكارة فالزنقة | مجتمع

بالفيديو: حنان للفيزازي ''أنا غلطت ولكن ماشي منديل تلوحني وأنت أكبر مفسد وكتجيب البنات صغارات

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل | دولي

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه

عاجل.. المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية | بوليتيك

عاجل.. المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية

الفرح صناعة مغربية أيضا

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:38 رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي
رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض
أوضح أمين عام ​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط أن ''الوفد اللبناني في جامعة الدول العربية، اعترض على بعض البنود التي تتناول ''​حزب الله​'' في البيان الختامي لاجتماع الجامعة، والذي وصفه

شوف تيفي

 

أوضح أمين عام ​جامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط أن ''الوفد اللبناني في جامعة الدول العربية، اعترض على بعض البنود التي تتناول ''​حزب الله​'' في البيان الختامي لاجتماع الجامعة، والذي وصفه بالإرهابي''.

وأكدت الجامعة '' في بيانها الختامي على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها ضد الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية''، منددة ''بالتدخلات الإيرانية في مملكة البحرين وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة، وإثارة النعرات الطائفية، وزعزعة الأمن والاستقرار، من قبل حزب الله وإيران، في السعودية والبحرين''.

وحملت الجامعة ''حزب الله الشريك في الحكومة اللبنانية مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية مع التأكيد على ضرورة توقفه عن نشر الطائفية والتطرف وعدم تقديم أي دعم للإرهابيين في محيطه الإقليمي''.

وطالبت الجامعة، الحكومة الإيرانية ''بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ضد العالم العربي''، حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لن يتم إعلان الحرب على إيران''.

وأكدت الجامعة، بأنه ''سيتم حظر القنوات التلفزيونية الممولة من إيران وسيتم الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة هذا الأمر''، وأكدت أنه ''سيتم مخاطبة رئيس مجلس الأمن عبر المجموعة العربية لتوضيح الخروقات الإيرانية فيما يتعلق بتطوير الصواريخ الباليستية''.

من جهته، سجل الوفد اللبناني اعتراضاً على الفقرات 4 و6 و9 من القرار الذي أتى على ذكر ''حزب الله'' ووصفه بالإرهابي.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لبنان السعودية الجامعة العرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل | دولي

عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

عاجل ورسمي..خبر ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة دار روينة في الجزائر | دولي

عاجل ورسمي..خبر ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة دار روينة في الجزائر

صادم...بوتفليقة يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين | دولي

صادم...''بوتفليقة'' يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..قريبة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة كتبكي: معندناش ومحتاجين ومشينا ناخذو الدقيق وقع لينا هاذ الشي حرقوا لينا قلوبنا | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

فيديو جد مؤلم..قريبة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة كتبكي: ''معندناش ومحتاجين ومشينا ناخذو الدقيق وقع لينا هاذ الشي حرقوا لينا قلوبنا''

من أمام مقر حزب العدالة والتنمية: قادة شبيبة حزب المصباح يستقبلون بنكيران بتقبيل رأسه | خارج البلاطو

من أمام مقر حزب العدالة والتنمية: قادة شبيبة حزب المصباح يستقبلون بنكيران بتقبيل رأسه

أهداف المباراة المجنونة حسنية أكادير 2-2 الجيش الملكي / HUSA 2-2 FAR | زووم

أهداف المباراة المجنونة حسنية أكادير 2-2 الجيش الملكي / HUSA 2-2 FAR

هدف الجيش الملكي الثاني أمام حسنية أكادير من ضربة جزاء عن طريق محمد لفقيه | زووم

هدف الجيش الملكي الثاني أمام حسنية أكادير من ضربة جزاء عن طريق محمد لفقيه

﻿

آخر المستجدات

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس العرش الثامن ( فيديو ) | بووز
منذ 15 دقيقة

من كندا و بالضبط في مدينة مونتريال .. الجمهور الرجاوي محتافل و محيح بعدما حقق الفريق الأخضر لقب كأس

حسن مطار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب البساط من قاضي التحقيق لقاض آخر | مجتمع

''حسن مطار'' الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتخذ قرارا جريئا في ملف حساس ويسحب

رسميا... الدول العربية تعلن حزب الله منظمة إرهابية ولبنان تعترض | دولي

رسميا... الدول العربية تعلن ''حزب الله'' منظمة إرهابية ولبنان تعترض

ابن كيران لشبيبة حزبه... الرميد غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع | بوليتيك

''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.