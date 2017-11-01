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''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 19:26 ابن كيران لشبيبة حزبه... الرميد غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع | بوليتيك
''ابن كيران'' لشبيبة حزبه... ''الرميد'' غير منضبط وتذكروا مآل الأحزاب التي سبقتكم للمواقع
كشف عضو باللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أن عبد الإله ابن كيران وجه في كلمته صباح اليوم تهما ثقيلة لتيار ''الاستوزار'' خاصة ''المصطفى الرميد''.

شوف تيفي

 

كشف عضو باللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أن عبد الإله ابن كيران وجه في كلمته صباح اليوم تهما ثقيلة لتيار ''الاستوزار'' خاصة ''المصطفى الرميد''.

ووفق ذات المصدر، فقد صرح ابن كيران أمام أعضاء اللجنة المركزية، بأن ''المصطفى الرميد'' لم ينضبط لقرار الأمانة العامة عقب استقالته من رئاسة فريق الحزب بالبرلمان سنة 2006، مؤكدا بأنه ''قدم الاستقالة لرئاسة مجلس النواب وليس للأمانة العامة للحزب التي صوت أغلبيتها ضد استقالته''.

وتابع ابن كيران حديثه في اللقاء الذي عقدته اللجنة المركزية للحزب صبيحة اليوم، مطالبا قادة شبيبته بأخذ العبرة من الأحزاب السابقة التي كانت في المواقع التي يوجد فيها أعضاء الحزب اليوم، مختتما تصريحه ''بأن حزب العدالة والتنمية لايساوي شيئا دون دعم الشعب الذي أوصله للمناصب الحالية.''

 

 

 

 

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