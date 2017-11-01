العثماني يدعو لدورة استثناءية للمجلس نهاية الاسبوع للحسم في ولاية ابن كيران ﻿

اعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه سعد الدين العثماني ، عن عقد دورة استثنائية يومي السبت والأحد 25 – 26 نونبر الجاري.

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اعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه سعد الدين العثماني ، عن عقد دورة استثنائية يومي السبت والأحد 25 – 26 نونبر الجاري.

وحسب المكتب ستخصص هذه الدورة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، بمعهد مولاي رشيد للرياضة بسلا، لعرض وثيقة توجهات الحزب للمرحلة المقبلة ، واعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر.

وفي نفس السياق، يقوم المجلس الوطني، حسب البلاغ الذي وقعه سعد الدين العثماني رئيس برلمان المصباح، بالمصادقة على مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ثم المصادقة على رئيس المؤتمر ولجنة رئاسة المؤتمر، إضافة إلى المصادقة على جدول أعمال المؤتمر وميزانيته.

وأشار البلاغ ذاته، أنه ستنعقد لجن الأنظمة والمساطر، الشؤون التنظيمية، ولجنة الشؤون المالية للحزب، ولجنة شؤون الحزب السياسية لإعداد أشغال المجلس يوم الجمعة المقبل