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عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 18:49 عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل | دولي
عـــــــــاجل : الزلزال السياسي بالسعودية متواصل من الأمراء والوزراء انتقل إلى صفوف الجيش..وهذه التفــاصــــيـل
انتقلت حملة الاعتقالات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى صفوف الجيش، بعدما شملت في البداية أمراء، ووزراء سابقين، ورجال أعمال أثرياء، بينهم الملياردير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكره

"شــــــــوف تيفي"



انتقلت حملة الاعتقالات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى صفوف الجيش، بعدما شملت في البداية أمراء، ووزراء سابقين، ورجال أعمال أثرياء، بينهم الملياردير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" البريطاني، الأحد 19 نونبر 2017.

وفي هذا الصدد ذكر الموقع أن مصدراً سعودياً مسؤولاً، قال لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن حملة "التطهير" التي يقودها بن سلمان "لمكافحة الفساد" طالت ضباطاً متقاعدين في الجيش، وأضاف ذات المصدر الذي وصفته الوكالة الإخبارية بأنه رفيع المستوى، أن السلطات اعتقلت في الأيام الأخيرة 14 ضابطاً متقاعداً، كانوا يعملون في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ضابطين متقاعدين كانا يخدمان في الحرس الوطني، وأشار إلى أنه يُشتبه في تورط المعتقلين في إبرام عقود شابها الفساد ؛ حسب ما أورده موقع "هاف بوست عربي" .

وجدير بالذكر أن المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، دون أمس السبت، أن الأمير عبدالعزيز بن فهد "انتقل إلى أحد القصور بعد أن كشف عن ممتلكاته، وتعهَّد بتسليم معظم ثروته لمحمد بن سلمان وتلقى وعداً منه أن يُطلق سراحه ويسمح له بالسفر إذا نفذ التعهد"، ولفت إلى أن صحة "عبد العزيز تحسنت بعد أن كانت تدهورت في الأيام الأولى من الاعتقال".



 

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